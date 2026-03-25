Şeyh Edebali için 700 fidan

25.03.2026 16:02
Bilecik'te Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı anısına 700 çınar fidanı dikildi.

Bilecik'te Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle 700 çınar fidanı dikilerek "Şeyh Edebali Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Pelitözü Gölpark'ta Bilecik Valiliği ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda il protokolü ile öğrenciler, çınar fidanlarını toprakla buluşturup onlara can suyu verdi.

Vali Faik Oktay Sözer, gazetecilere, Bilecik'in sanayisi, tarımı ve kültürel mirasıyla öne çıkan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Şeyh Edebali'nin "Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı" olarak bilindiğini hatırlatan Sözer, şunları kaydetti:

"Kendisinin türbesi de burada. Vefatının 700. yılı UNESCO'nun Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alındı. Biz de Valilik olarak bu kapsamda 2026'da çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunlardan biri de 700 çınar fidanını toprakla buluşturmaktı. Etkinliklerimiz yıl boyu sürecek."

Fotoğraf çekimiyle sona eren programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bilecik Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
