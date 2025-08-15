Şeyh Maruf Camisi Güçlendiriliyor - Son Dakika
Şeyh Maruf Camisi Güçlendiriliyor

15.08.2025 11:11
Siirt'te tescilli Şeyh Maruf Camisi, kentsel dönüşüm projesiyle fore kazık yöntemiyle güçlendiriliyor.

Siirt'te Karakol Mahallesi'nde bulunan 130 yıllık tescilli Şeyh Maruf Camisi, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında fore kazık yöntemiyle güçlendiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Valilik işbirliğiyle yüklenici firma tarafından yürütülen proje ile geçen yıl Ulu Cami çevresinde ömrünü tamamladığı belirlenen 123'ü konut, 100'ü iş yeri ve 7'si depo olmak üzere 230 bağımsız bölümün yıkımı yapıldı.

Alanda tescilli olduğu için koruma altında bulunan Şeyh Maruf Camisi'nin de zarar görmemesi için çalışma yürütülüyor. Caminin güçlendirilmesi için zemine 49 fore kazık çakılıyor.

Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül, AA muhabirine, "1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi"nin büyük hızla devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Ulu Cami çevresinde 123'ü konut olmak üzere 230 bağımsız bölümün yıktırıldığını belirten Bülbül, projede yer alan tescilli Şeyh Maruf Camisi'nin korunmasının sağlandığını bildirdi.

Caminin fore kazıklarla güçlendirildiğini ifade eden Bülbül, "Şeyh Maruf Camisi, koruma altında olan bir yapı. Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yer alan caminin zarar görmemesi için 23 metre boyunda 49 fore kazık çakılıyor. Bu sayede cami korunacak. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Çalışmanın yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor." dedi.

Şeyh Maruf Camisi'nin de içinde bulunduğu 24 bin 500 metrekarelik alanda 56 konut, 90 iş yeri, otopark ve meydan yapılacağını belirten Bülbül, tescilli cami için başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini anlattı.

"Caminin ibadete açılmasını dört gözle bekliyoruz"

Şeyh Maruf Camisi imamı Lokman Ertaş da kentsel dönüşüm çalışmalarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentsel dönüşümle mahallenin yenilendiğini, cami alanının da güçlendirildiğini ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"2006'dan bu yana camide görev yapıyorum. 15 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan Şeyh Maruf Camisi 130 yıllık. Kentsel dönüşüm kapsamında caminin çevresinin güçlendirilmesi yapılıyor. Çalışmaların bir an önce tamamlanarak caminin ibadete açılmasını dört gözle bekliyoruz.

Proje gayet güzel ve halkımıza çok güzel hitap edecek. Burada yeşil ve yeni yerleşim yerleriyle daha modern bir yaşam alanı yapılıyor. Yapılan çalışmalarla camide daha güçlü bir zemin oluşturulacak. Allah, devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Emlak, siirt, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şeyh Maruf Camisi Güçlendiriliyor - Son Dakika

07:27
SON DAKİKA: Şeyh Maruf Camisi Güçlendiriliyor - Son Dakika
