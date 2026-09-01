Seyhan Baraj Gölü'nde günlük 2-3 ton atık toplanıyor, Büyükşehir ekipleri yosun ve katı atık temizliğini sürdürüyor - Son Dakika
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Seyhan Baraj Gölü'nde günlük 2-3 ton atık toplanıyor, Büyükşehir ekipleri yosun ve katı atık temizliğini sürdürüyor

Seyhan Baraj Gölü\'nde günlük 2-3 ton atık toplanıyor, Büyükşehir ekipleri yosun ve katı atık temizliğini sürdürüyor
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Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde yaz dönemiyle artan yosun ve katı atık kirliliği, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürü Tamer Leba, yosun toplama gemisiyle yapılan çalışmalarda günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıldığını belirtti. Leba, su kalitesini korumak için hassas davrandıklarını ve vatandaşların da gölün temizliğine katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde yaz döneminde artan kirliliğin giderilmesi için çalışmalara devam etti.

Göl yüzeyinde yosun toplama gemisiyle temizlik yapan ekipler, atıkları bölgeden uzaklaştırıyor.

Dronla görüntülenen çalışmalar, belirli aralıklarla sürüyor.

"Buradan günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz"

Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürü Tamer Leba, AA muhabirine, Seyhan Baraj Gölü'nün birçok canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle yoğunlaşan yosunları temizlerken hassas davrandıklarını belirten Leba, "Genelde kopan, su akışını engelleyen ve su kalitesini sekteye uğratan yosun kümelerini topluyoruz. Pet şişeler, evsel atıklar gibi katı atıkları da topluyoruz. Buradan katı atıklarla beraber günlük 2-3 ton arasında atık çıkarıyoruz." dedi.

Leba, herkesin gölün temizliğini korumaya katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seyhan Baraj Gölü'nde günlük 2-3 ton atık toplanıyor, Büyükşehir ekipleri yosun ve katı atık temizliğini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyhan Baraj Gölü'nde günlük 2-3 ton atık toplanıyor, Büyükşehir ekipleri yosun ve katı atık temizliğini sürdürüyor - Son Dakika
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