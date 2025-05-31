Seyhan Baraj Gölü\'nde Kaybolan Genç Aranıyor

ADANA'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları sürüyor.

Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde 28 Mayıs'ta saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Emirhan Gürbüz, iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler, kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 17 dalgıç olmak üzere toplam 69 personel, 19 araç, 2 bot, 2 dron, su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülen çalışmalarda suda kaybolan Emrah Gürbüz'e henüz ulaşılamadı.