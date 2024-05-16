Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Spora ve Sporcuya Destek Verecek

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(ADANA) - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sporun sağlıklı nesillerin yetişmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için önemli bir unsur olduğunu, imkanlar dahilinde spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Amatör sporu önemsiyoruz. Bizim için önemli hizmet ağlarından bir tanesi. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için sportif çalışmaları arttıracağız. Bu anlamda, çocuklarımızın küçük yaşlarda spora başlamasını teşvik edecek projelerimizi, yakında Seyhanlılar ile paylaşacağız. Sporun ve sporcunun daima yanında olan bir belediye olacağımızın bilinmesini istiyorum."

Tekin'i göreve seçilmesinden dolayı kutlayan ve Seyhan'ı kadın bir başkanın yönetmesinin camialarını mutlu ettiğini belirten ASKF Başkanı Bozan ise şunları söyledi:

"Yeni dönem Seyhan'ımıza hayırlı olsun. Spor kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belediyelerimizin desteği çok büyük bir önem taşımakta. Tesis, ulaşım ve malzeme yardımları ile kulüplerimiz ayakta durabiliyor. Seyhan'ımızın yeni başkanı Oya Tekin'in de bu konuda gereken hassasiyeti gösterip kulüplerimizin yanında olacağına inancımız tam. Bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."

BOZKAN, BAŞKAN TEKİN'İ GÖSTERİ MAÇINA DAVET ETTİ

ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Başkan Tekin'i pazartesi günü Yeni Adana Stadı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Spor Protokolü ile Spor Basın Karması" arasında oynanacak olan gösteri maçına davet etti.