Seyhan Belediyesi 23 Nisan\'da Satranç Turnuvası Düzenledi

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana temsilciliği iş birliğinde düzenlediği satranç turnuvasına, 7-12 yaş arası 454 sporcu katıldı.

Seyhan Belediyesi Tellidere Çok Amaçlı Tesis'te 23 Nisan'a özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında, 7-12 yaş arası 454 sporcu hamle yaptı. İki gün süren turnuvada kazananlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.