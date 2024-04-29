Seyhan Belediyesi 23 Nisan'da Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi 23 Nisan'da Satranç Turnuvası Düzenledi

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Seyhan Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana temsilciliği iş birliğinde düzenlediği satranç turnuvasına, 7-12 yaş arası 454 sporcu katıldı. Seyhan Belediyesi Tellidere Çok Amaçlı Tesis'te 23 Nisan'a özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında, 7-12 yaş arası 454 sporcu hamle yaptı. İki gün süren turnuvada kazananlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

29.04.2024 11:40  Güncelleme: 11:51
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana temsilciliği iş birliğinde düzenlediği satranç turnuvasına, 7-12 yaş arası 454 sporcu katıldı.

Seyhan Belediyesi Tellidere Çok Amaçlı Tesis'te 23 Nisan'a özel olarak düzenlenen satranç turnuvasında, 7-12 yaş arası 454 sporcu hamle yaptı. İki gün süren turnuvada kazananlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Seyhan Belediyesi 23 Nisan\'da Satranç Turnuvası Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi 23 Nisan'da Satranç Turnuvası Düzenledi - Son Dakika

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