Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenledi

Seyhan Belediyesi, Yeşilyurt Kreşi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne gösterisi, modern eğlence figürleri ve şişme çocuk oyunu gösterimi yapıldı. Ayrıca ailelere ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

25.04.2024 14:47  Güncelleme: 14:50
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Kreşi'nde etkinlik düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte sahne gösterisi ve modern eğlence figürlerinin yanı sıra şişme çocuk oyunu gösterimi yapıldı.

Etkinlikte ailelere ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenledi - Son Dakika

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