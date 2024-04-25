Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlik düzenledi

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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yeşilyurt Kreşi'nde etkinlik düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Seyhan Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte sahne gösterisi ve modern eğlence figürlerinin yanı sıra şişme çocuk oyunu gösterimi yapıldı.

Etkinlikte ailelere ve mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.