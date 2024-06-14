Seyhan Belediyesi Memurları Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seyhan Belediyesi Memurları Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri İçin Eylem Yaptı

Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı. Belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alan memurlar, Seyhan Belediyesi binasında bir araya gelerek sloganlar atarak eylem yaptı. Sendika temsilcileri ve memurlar, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

14.06.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı.

Sendika ve belediye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alan memurlar Seyhan Belediyesi binasında bir araya geldi.

Sendika temsilcileri ve memurlar, burada sloganlar atarak eylem yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm-Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, sendika üyelerinin de bir arada bulunduğu tüm Seyhan Belediyesi emekçileri ile değerlendirme toplantısı yapıldığını söyleyerek, "Biz haklarımızı alana kadar bu eylemlerimizi devam ettireceğiz. Bugünden sonra da çeşitli eylemlerimiz devam edecek. Sonuna kadar, haklarımızın son kuruşunu alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız bu mücadeleye katılacağı sürece vazgeçmeyeceğiz. Ben her zaman arkalarında olacağım." dedi.

Bir süre oturma eylemi yapan sendika temsilcileri ve memurlar daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Seyhan Belediyesi, Sendika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi Memurları Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Seyhan Belediyesi Memurları Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement