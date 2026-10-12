Seyhan Belediyespor ilk haftada Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nü 34-25 yendi

(ADANA) - Türkiye Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Seyhan Belediyespor, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü 34-25 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

Nihat Geven Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada etkili bir performans ortaya koyan Seyhan Belediyespor, ilk yarıyı 16-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren mavi-beyazlı ekip, dokuz sayılık farkla sahadan galip ayrıldı. Sezona farklı bir galibiyetle başlayan Adana temsilcisi, ortaya koyduğu oyunla ilerleyen haftalar için de umut verdi.

YÖNETİMDEN TAKIMA DESTEK

Karşılaşmayı Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Tunç ile Seyhan Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri tribünden takip etti. Yönetim, sezonun ilk maçında takımı yalnız bırakmayarak galibiyet sevincine ortak oldu.

İKİNCİ HAFTADA RAKİP: ORDU

Seyhan Belediyespor, ligin ikinci haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile karşılaşacak. Mavi-beyazlılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor.