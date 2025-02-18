Seyhan Belediyespor Kulübü Adana Voleybol Ligi'nde Şampiyon Oldu

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(ADANA)- Seyhan Belediyespor Kulübü, Adana Voleybol Ligi'nde gençler ve küçükler erkek kategorilerinde Adana Şampiyonu oldu.

Seyhan Belediyespor Kulübü, voleybol liginde gençler ve küçükler erkek kategorilerinde sezonu Adana birincisi olarak tamamladı. Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile kupasına kavuşan Seyhanlı voleybolcular, şehri Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek.

"Branş ayrımı yapmaksızın sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz"

Seyhan Belediyespor Kulübü'nün genç kadın voleybol takımının sezonu Adana 2'ncisi olarak tamamlamasının ardından genç ve küçük erkek voleybol ekibinin şampiyonluğa uzanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Branş ayrımı yapmaksızın sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Bu büyük başarıda emeği geçen yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosunu yürekten kutluyorum. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.