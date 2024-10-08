Seyhan Belediyespor Sezona Galibiyetle Başladı

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(ADANA)- Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 4.Grup'ta yer alan Seyhan Belediyespor Kulübü, Seydişehir Cimnastik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek, sezonun ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 4.Grup'ta yer alan Seyhan Belediyespor Kulübü, Seydişehir Cimnastik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Belediyespor, Menderes Spor Salonu'nda oynanan Seydişehir Cimnastik Spor Kulübü karşılaşmasında setleri 25-13, 25-23 ve 25-19 kazanarak sezona galibiyetle başladı. Altyapıdan yetişen sporcuların oluşturduğu genç kadro ile ligde mücadele ettiklerini belirten Kulüp Başkanı İrfan İşisağ, "Kazandığımız için mutluyuz. Teknik heyet ve sporcularımızı kutluyoruz. Başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyespor, ligin ikinci haftasında Konya Pema Koleji ile karşılaşacak.