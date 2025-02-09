Seyhan Belediyespor U-14 Yaş Futbol Ligi'nde Adana Şampiyonu Oldu

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(ADANA) - U-14 yaş futbol liginde Seyhan Belediyespor Kulübü Adana şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Oya Tekin "İlimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

U-14 yaş futbol liginde Seyhan Belediyespor Kulübü şampiyon oldu. Tevriz Dura Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında Adana Futbol Kulübü'nü normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda mağlup eden Seyhan Belediyespor Kulübü, il birincisi olarak Adana'yı Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Mavi-beyazlılar, müsabakanın ardından düzenlenen törende şampiyonuk kupasını Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ahmet Bozan'dan aldı.

Branş ayrımı yapmadan ilçe genelinde tüm kulüplere eşit mesafede yaklaştıklarını ve imkanlar dahilinde destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Oya Tekin, "U-14 yaş futbol liginde Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü teknik heyet ve futbolcu kadrosunu yürekten kutluyorum. İlimizi, Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sporun ve sporcunun daima yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.