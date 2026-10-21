Seyhan Belediyespor, Yüreğir\'de Batman\'ı yenerek seriyi üçe çıkarmak istiyor

Seyhan Belediyespor, Yüreğir'de Batman'ı yenerek seriyi üçe çıkarmak istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nda Seyhan Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor Kulübü'nü Yüreğir Spor Salonu'nda konuk edecek. İlk iki haftayı galibiyetle kapatıp 4 puana ulaşan mavi-beyazlılar, 24 Ekim Cumartesi 13.00'teki maçı kazanarak üçte üç yapmayı hedefliyor.
(ADANA) - Erkekler Hentbol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Seyhan Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor Kulübü'nü konuk edecek. İki haftayı galibiyetle kapatan mavi-beyazlılar, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Sezona Adana'da Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü mağlup ederek başlayan Seyhan Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü de yenerek 4 puana ulaştı. Zirve yarışındaki Adana temsilcisi, Batman karşısında da kazanarak üçte üç yapmak istiyor.
Hazırlıklarını sürdüren teknik heyet ve sporcular, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Yüreğir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Kaynak: ANKA
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