Seyhan'da İşçi Eylemi: Alacaklar ve Zam Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyhan'da İşçi Eylemi: Alacaklar ve Zam Talebi

Seyhan\'da İşçi Eylemi: Alacaklar ve Zam Talebi
24.02.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seyhan Belediyesi işçileri, düşük zam ve alacakların ödenmemesi nedeniyle eylem yaptı.

Adana'nın Seyhan Belediyesinde çalışan bir grup işçi, zam teklifinin düşük olması ve alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

Seyhan Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde bir araya gelen işçiler, attıkları sloganlarla yetkililerden alacaklarının ödenmesini talep etti.

DİSK Genel-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Ersoy Kalik, grup adına yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesi sürecinin sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Seyhan Belediyesinin işçilere yüzde 3'lük zam teklifi yaptığını belirten Kalik, "Seyhan İmar AŞ işçisinin mart 2024 döneminden bu yana mesai ve sosyal hakları ve ocak 2025 döneminden bu yana tam maaşları ödenmemişken teklif edilen zam oranı yüzde 3 ve 24 aydır. Alamadığımız alacakların ödenmesi için de yeni bir 24 ay daha talep ediliyor. İşçimizin daha fazla bekleyecek ne zamanı ne de sabrı kalmıştır." diye konuştu.

Kalik, çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilerin alacaklarının ödendiğini savundu.

İşçilerin hakkını istediklerini ve bu sebeple işten çıkarılmalarına göz yummayacaklarını ifade eden Kalik, şunları kaydetti:

"24 aydır biriken, 150 binden 350 bin liraya kadar değişen miktarda alacağı olan Seyhan işçisinin alacakları 24 ayda değil, bir an önce ödenmelidir. İşçimiz yeni toplu iş sözleşmesinde enflasyona ezdirilmemelidir ve ne şartta olursa olsun, yıllardır bu kentte en ağır şartlarda emek vermiş işçilerin iş güvencesine yönelik tehditlere izin verilmemelidir. Bizler bu haklarımız için yaptığımız taleplere maalesef şu güne dek çözüm bulamadık. Bu saatten sonra Seyhan Belediyesi Başkan Vekilimiz, bürokratlarımız ve meclis üyelerimiz başta olmak üzere tüm siyaset kurumunu, sorunun çözümü için sorumluluk almaya ve ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Seyhan Belediyesi, Yerel Yönetim, Seyhan, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan'da İşçi Eylemi: Alacaklar ve Zam Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:48:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Seyhan'da İşçi Eylemi: Alacaklar ve Zam Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.