Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Otluk mevkisinden Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlattı.
Çal'ın uzman çavuş olduğu ve izinde memleketine geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Seyhan Nehri'nde Kaybolan Uzman Çavuş İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
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