Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Otluk mevkisinden Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlattı.
Çalışma sonucunda Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çal'ın uzman çavuş olduğu ve izinde memleketine geldiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Seyhan Nehri'nde Kaybolan Uzman Çavuşun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?