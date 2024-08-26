Köprü inşaatı nedeniyle debisi azaltılan Seyhan Nehri'nin bir kısmında oluşan kirliliğe karşı Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğünce başlatılan temizlik çalışması devam ediyor.
Seyhan Nehri üzerindeki köprü çalışması sebebiyle su seviyesinin düşürüldüğü nehirde oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için 6 iş makinesiyle çalışma yapılıyor.
Nehirdeki yosunlar ve yüzeydeki atıklar ekiplerce temizleniyor.
Kentin Seyhan ve Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri'ndeki çalışmalar dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Seyhan Nehri'nde Köprü İnşaatı Nedeniyle Temizlik Çalışması - Son Dakika
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