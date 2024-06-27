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Seyir halindeki otomobilin üzerine kaya parçası düştü...Korku ve panik anları kamerada

RİZE - Rize'de dün meydana gelen şiddetli yağışta yamaçtan yuvarlanan kaya parçası o esnada yoldan geçen otomobilin ön camının üzerine düştü. O anlarda araçtakilerin yaşadığı korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rize'de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış akşam saatlerine kadar devam etti. Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin yolunda da bir vatandaş Tofaş marka otomobili ile seyir halinde iken yamaçtan bir kaya parçası yuvarlandı. Yuvarlanan kaya parçası o esnada yoldan geçmekte olan otomobile rastladı. Otomobilin ön camını tuzla buz eden kaya parçası sekerek yola düştü. Otomobilin içerisinde bulunanlar ise büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken otomobilde maddi hasar oluştu. Araç içerisinde bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını cep telefonu ile kaydetti.