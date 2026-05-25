Seyit Aslan: 'Baskıya Karşı Dayanışma İçinde Olacağız'

(TBMM) - TBMM'de Özgür Özel'i ziyaret eden Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız. Her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan baskı ve şiddet politikaları karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın ve yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar bu iktidarın eseridir. Çok açık ve nettir; saray düzeninin eseridir" diye konuştu.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet, istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından TBMM'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Saat 15.20'de başlayan görüşme, saat 16.07'de sona erdi.

CHP TBMM Grubu'nda, 47 dakika süren görüşmede, Emek Partisi heyetini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşıladı.

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Özel, "Meclis'te, genel merkezimizin Meclis'teki grup odaları olarak tanımladığımız bu ilk günde, bir dayanışma ziyareti de EMEP Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan ve kıymetli heyetinden geldi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

"YAŞAMIN OLDUĞU HER ALANDA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Seyit Aslan da konuşmasında dayanışma içerisinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti: