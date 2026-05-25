Seyit Aslan: 'Baskıya Karşı Dayanışma İçinde Olacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyit Aslan: 'Baskıya Karşı Dayanışma İçinde Olacağız'

25.05.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi lideri Aslan, Meclis'te yaptığı açıklamada baskıya karşı birlikte mücadele edeceğini vurguladı.

(TBMM) - TBMM'de Özgür Özel'i ziyaret eden Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız. Her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan baskı ve şiddet politikaları karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın ve yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar bu iktidarın eseridir. Çok açık ve nettir; saray düzeninin eseridir" diye konuştu.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyet, istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından TBMM'de, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Saat 15.20'de başlayan görüşme, saat 16.07'de sona erdi.

CHP TBMM Grubu'nda, 47 dakika süren görüşmede, Emek Partisi heyetini, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu karşıladı.

Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Özel, "Meclis'te, genel merkezimizin Meclis'teki grup odaları olarak tanımladığımız bu ilk günde, bir dayanışma ziyareti de EMEP Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan ve kıymetli heyetinden geldi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum" ifadesini kullandı.

"YAŞAMIN OLDUĞU HER ALANDA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Seyit Aslan da konuşmasında dayanışma içerisinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:




"Bugün burada baskıya karşı, şiddet politikalarına karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, mutlak butlan kararına karşı, kayyum politikalarına karşı buradayız. Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız. Her türlü koşulda yan yana durmaya devam edeceğiz. Bugün yaşanan baskı ve şiddet politikaları karşısında geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın ve yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar bu iktidarın eseridir. Çok açık ve nettir; saray düzeninin eseridir. Milyonlarca işçi asgari ücretle, yoksulluk ve açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişse bu iktidarın eseridir. Milyonlarca emekli 20 bin 600 liraya mahkum olmuşsa bu iktidarın eseridir. Gençlerin eğitim hakkı elinden alınmışsa, üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkarılmışsa, kayyum atamalarıyla üniversiteler yönetilmeye çalışılıyorsa bu iktidarın eseridir.
"SARAY DÜZENİNE KARŞI BİRLİKTE OLACAĞIZ"
Yargı bir sopaya dönüşmüşse, bu iktidarın elinde dönüşmüştür. Yapabileceğimiz şey çok açıktır. Açlık sınırındaki bir ücretin insanca bir ücret olması için, sendikal hak ve özgürlüklerimizi özgürce kullanabilmek için, emeklilerimizin açlık sınırında bir ücretle yaşamaması için, üniversitelerin yeniden bilim yuvası, eğitim yuvası olabilmesi için, akademik eğitimin her koşulda yapılabildiği kurumlar haline gelmesi için; Türkiye'nin demokratikleşmesi, yargının bağımsız olması ve eşit, özgür bir ülkede yaşamak için bugünkü saray düzeninin son bulmasını istiyoruz. Bu saray düzenine karşı da her türlü birlikte mücadelenin içerisinde olacağız. Bir kez daha burada dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin altını özellikle çizmek isterim."


Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyit Aslan: 'Baskıya Karşı Dayanışma İçinde Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na ’kesin ihraç’ talebi CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi
Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı Sokakta yürürken kurşun yağdırdılar: 26 yaşındaki genç kurtarılamadı
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası "Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı Transfere 339 milyon Euro harcayan Chelsea, Avrupa kupalarına katılamadı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
16:27
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 18:34:11. #7.13#
SON DAKİKA: Seyit Aslan: 'Baskıya Karşı Dayanışma İçinde Olacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.