Seyit Aslan, Gürcistan polisinin şiddetinden UEFA ile TFF'yi sorumlu tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında polisin şiddetine maruz kalan taraftarlar için sorumluluğu UEFA, Gürcistan devleti, güvenlik güçleri ve TFF'ye yükledi. Aslan, yaralanan ve gözaltına alınan taraftarların yanında olduğunu söyledi.
(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, "Yaşananların sorumlusu başta işbirlikçi UEFA, Gürcistan devleti, güvenlik güçleri ile emperyalist dayatmalar sonucu maçın başka bir ülkede oynanmasına çanak tutan Türkiye Futbol Federasyonu'dur" ifadesini kullandı.
Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum Filistin halkıyla dayanışma gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Gürcistan polisinin orantısız şiddetine maruz kalırken Saray rejimi ve onun Futbol Federasyonu seyirci kalıyor. Yaşananların sorumlusu başta işbirlikçi UEFA, Gürcistan devleti, güvenlik güçleri ile emperyalist dayatmalar sonucu maçın başka bir ülkede oynanmasına çanak tutan Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Yaralanan ve gözaltına alınan tüm taraftarların yanındayız. Barbarlık yenilecek, direnen halklar kazanacak."
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