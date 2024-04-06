Şeyma Döğücü, jakuzi iddiasını yalanladı ve yargıya taşıyacağını açıkladı

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Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."