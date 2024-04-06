Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını bildirdi.
Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."
Son Dakika › Güncel › Şeyma Döğücü, jakuzi iddiasını yalanladı ve yargıya taşıyacağını açıkladı - Son Dakika
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ülke genelinde tepkilere neden oluyor. İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, Hayfa'da düzenlenen bir gösteride askeri harekatın sınırları zorladığını ve askerlerin yeniden işgal etmeye zorlandığını belirtti. Ayalon ayrıca savaşın siyasi bir hedef olmadan sürekli bir savaşa dönüşebileceğini ifade etti.
İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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