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Şeyma Döğücü: 'Yüzde 58 ile Sancaktepe'yi alacağız' - Son Dakika
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Şeyma Döğücü: 'Yüzde 58 ile Sancaktepe'yi alacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde yeniden adaylığı açıklanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarına başladı. Döğücü, partililere seslenerek gece gündüz demeden çalışacaklarını ve Sancaktepe'de AK Parti bayrağını biraz daha yukarıya götüreceklerini belirtti.

20.01.2024 - 21:30,
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? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde yeniden adaylığı açıklanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den ilk açıklama geldi. AK Parti ilçe teşkilatı binasının önünde kendisini karşılayan partililere seslenen Döğücü, 'Nerede kalmıştık demiyorum hiç durmadık, geldiğimiz günden beri bir gün bile dinlemeden, yorulmadan gayet ettik, çalıştık. Yüzde 58 ile Sancaktepe'yi alacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz' dedi.

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden adaylığı açıklanan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarına Sancaktepe AK Parti İlçe binasının önünden başladı. Döğücü'yü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer karşıladı.

'HER ZORLUĞU BİRLİKTE AŞTIK'

Döğücü yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Nerede kalmıştık demiyorum hiç durmadık, geldiğimiz günden beri bir gün bile dinlemeden, yorulmadan gayet ettik, çalıştık. Çünkü Cumhurbaşkanımız bize güvendi, buraya aday olarak gönderdi. Bize de çalışmak düşer. Bize olan güveni boşa çıkarmamak adına gecemizi gündüzümüze kattık. Zorluklarla karşılaşmadık mı' Karşılaştık. Sel, deprem, pandemi, yangın ne varsa yaşadık. Hiç vazgeçmedik. Her zorlukta biraz daha yüklendik, her zorluğu birlikte aştık. Elhamdülillah bugünlere geldik. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Geçtiğimiz seçimleri unutmayalım. Hep beraber çalıştık, memleketi uçurumun kenarından döndürdük. Sancaktepe'de oylarımızı yükselttik. Hep birlikte yaptık tek başına olmaz. Yine başaracağız.?

'SANCAKTEPE'DE AK PARTİ BAYRAĞINI BİRAZ DAHA YUKARIYA GÖTÜRECEĞİZ'

Döğücü, 'Yeni sloganımız 'Yeniden İstanbul yeniden Sancaktepe'. Murat Kurum'u İstanbul'un başına çalışsın bize de çok güzel yatırımlar getirsin diye seçeceğiz. Çıktığımız bu yolsa Sancaktepe'de AK Parti bayrağını biraz daha yukarıya götüreceğiz. Bir söz istiyorum Sancaktepe; bu seçimde yüzde 58'e var mıyız' Yüzde 58 ile Sancaktepe'yi alacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Ulaşabildiğimiz her yere gideceğiz. Bize ne yaptı ki diyorlar ne yapmadık ki? Dünyanın öbür ucuna bile ulaştık. Biz vatandaşın yanında olduk, ihtiyacı olanlara dokunduk, sırtını sıvazladık. Spor salonlarından bilgi evlerine, sosyal tesislere kadar 268 projeyi tamamladık. Allah'ın izniyle çok güzel projelerimiz var. Durmak yok yola devam? diye konuştu.

Şeyma Döğücü: \'Yüzde 58 ile Sancaktepe\'yi alacağız\'
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şeyma Döğücü: 'Yüzde 58 ile Sancaktepe'yi alacağız' - Son Dakika
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