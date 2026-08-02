Seyyar Satıcıdan Skandal Davranış - Son Dakika
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Seyyar Satıcıdan Skandal Davranış

Seyyar Satıcıdan Skandal Davranış
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Adana'da seyyar satıcı, çocuk için lahmacun almak isteyen kadına olumsuz tavır sergiledi.

ADANA'da seyyar satıcı A.D., çocuğu için 2 tane lahmacun almak isteyen kadına, "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Kadının poşet istemesine de sinirlenen A.D., ambalajın masrafa neden olduğunu savundu. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine zabıta ekipleri, satıcının seyyar tezgahını kaldırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar arabasında lahmacun satan A.D.'nin yanına bir kadın ve oğlu geldi. İddiaya göre; anne, oğlu için 2 lahmacun satın almak istedi. Ancak A.D., "5'ten az satmam" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. A.D. ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi. Bu sırada A.D., kadının verdiği parayı da alarak cebine koydu. Kadının poşet istemesi üzerine sinirlenen A.D., ambalaj masrafına da tepki göstererek, "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun" diye konuştu.

SANAL MEDYADA PAYLAŞILDI

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir" paylaşımını yaptı.

Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri de A.D.'nin seyyar lahmacun tezgahını kaldırdı. A.D. de sanal medyadan paylaşım yapıp, özür diledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyyar Satıcıdan Skandal Davranış - Son Dakika

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