SGK 245 Bin Kişinin Sigorta ve Emekliliğini Sahte İş Yerleri Nedeniyle İptal Etti

08.04.2026 15:14
Sosyal Güvenlik Kurumu, yapay zeka destekli sistemlerle yürüttüğü denetimlerde 3 bin 273 sahte iş yeri tespit ederek bu iş yerleri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigorta ve emeklilik işlemlerini iptal etti. Usulsüzlüklerde ağır yaptırımlar uygulanırken, mağdur vatandaşlar yargı yoluyla haklarını arayabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan analizler sonucunda mevzuata uygun olmayan şekilde işlem yapıldığı tespit edilen 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen binlerce kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi. SGK her yıl belli dönemlerde sahte sigortalıları tespit ediyor ve denetim mekanizmalarını üst seviyelere çıkarıyor. Milyonlarca veri, yapay zeka destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz edilerek kişilerin fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilmesi gibi usulsüzlükler ortaya çıkarılıyor.

Yapılan son denetimler neticesinde toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi. SGK denetmenleri süreci çok yönlü yürütüyor; iş yeri tescil evrakları, işçi giriş çıkışları inceleniyor, şüpheli durumlarda fiziki denetimler yapılıyor ve çalışanlar ifadeye çağrılıyor. Ayrıca çevre araştırması ve faturaların incelenmesi gibi yöntemlerle sahte işlemler tespit ediliyor.

İş yerinin veya sigortalılığın sahte olduğu anlaşıldığında ağır yaptırımlar devreye giriyor: ödenmiş sigorta primleri iade edilmiyor, emekli aylıkları iptal edilip geri alınıyor, işveren teşvikleri tahsil ediliyor ve hapis cezası riski oluşuyor. SGK, kusurun kimde olduğuna göre geriye dönük 10 veya 5 yıllık inceleme yapabiliyor. Suçsuz olduğunu düşünen emekliler, yargı yoluyla haklarını arayabilir ve delillerle ispat ederlerse iptal işlemleri bozulup maaşları yeniden bağlanabiliyor.

Advertisement
