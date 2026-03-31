SGK'dan Borç Ödemelerine Uzatma - Son Dakika
SGK'dan Borç Ödemelerine Uzatma

SGK\'dan Borç Ödemelerine Uzatma
31.03.2026 19:59
SGK, MOSIP sistemindeki gecikmeler nedeniyle borç ödemelerini 7 Nisan'a kadar uzattı.

SOSYAL Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında bazı hizmetlere erişilmesinde gecikme meydana geldiğinden dolayı son ödeme günü bugün olan borçların ödeme gününün 7 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kurum muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana gelmiştir. Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48 inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanununa ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31/03/2026 olanların ödeme süresi 07/04/2026 tarihi saat 23: 59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır. Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'dan Borç Ödemelerine Uzatma - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 20:10:32. #7.13#
SON DAKİKA: SGK'dan Borç Ödemelerine Uzatma - Son Dakika
