SGK Ankara Büyükşehir Belesiyesi\'nin iddialarına yanıt verdi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin borç yapılandırma sürecine ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. SGK?, üzerinde haciz?, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkullerin devralınmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını açıklarken, ABB bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"HACİZ BULUNAN GAYRİMEKULÜ DEVRALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması, mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir. Bu konuda kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyetle hareket edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca bugüne kadar SGK'ye farklı siyasi partilere mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul? devri yapıldığı, ancak bu taşınmazların hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığı belirtildi. SGK, ABB'nin sunduğu gayrimenkullerin bir kısmının hacizli olduğunu belirterek, "Haciz, şerh veya ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi ya bilgi eksikliğinden ya da kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu yaklaşım yerine, satış kabiliyeti olan gayrimenkuller teklif edildiğinde şeffaf bir süreç yönetilecektir. Borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK her zaman yol göstermeye devam edecektir" dedi.

ABB: SGK'YA BORÇLARIMIZIN YAPILANDIRILMASI 572 TAŞINMAZ SUNDUK

ABB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, SGK'ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla 'tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine, Ulus'ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016'da üçlü protokolle SGK'dan alındı. 2 Eylül 2024'te 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı'nın tamamı olmak üzere SGK'ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK'dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir. Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa 'silkeleyin' talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi?" ifadelerine yer verildi.