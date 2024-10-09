SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Karşı Uyarılar - Son Dakika
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SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Karşı Uyarılar

SGK\'dan Kayıt Dışı İstihdama Karşı Uyarılar

SGK Amasya İl Müdürü, kayıt dışı istihdamla mücadele için bilgilendirme yaptı ve uyardı.

09.10.2024 13:46
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kayıt dışı istihdamla ilgili açıklamada bulundu.

Şenel, yaptığı yazılı açıklamada, SGK tarafından ülke genelinde kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında rehberlik ve bilgilendirme amacıyla sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına ziyaretler gerçekleştirildiğini belirtti.

Sigortasız işçi çalıştırma gibi çalışma süresi veya ücretin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini anlatan Şenel, "İşverenlerin çalışanlarını sigortasız çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışanların da sigortasız çalışmayı istemek gibi hakları söz konusu değildir. Sigortasız çalışma talebi karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri, mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerekli dikkati göstermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kayıt dışı istihdamın sosyal ve ekonomik olarak pek çok olumsuz etkisi bulunduğunu vurgulayan Şenel, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olma hakkı yoktur, çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından yararlanamaz, hayatını kaybetmesi durumunda eş ve çocukları ölüm aylığı hakkından yararlanamaz. İşsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilir. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun çalışmak zorunda kalırlar. Yapılacak denetimler ve tespitler sonucunda kayıt dışı işçi çalıştıran işverene yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır."

Çalışanların çalışmalarının işverenler tarafından bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebileceği birçok yol olduğunu aktaran Şenel, "Çalışanlar, 'www.turkiye.gov.tr' adresinden sorgulama yapılabilir, 'Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayabilir, SGK müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurarak sigortalı olarak bildirilip bildirilmediği ve hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebilirler. Çalışanlar sigortasız çalıştırıldıklarını ya da ücretlerinin veya çalışma sürelerinin eksik bildirildiğini düşündüklerinde ihbar ve şikayetlerini Alo 170'e, sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine, CİMER'e iletebilirler." açıklamasında bulundu.

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişinin çalıştırılması cezasının her bir yabancı uyruklu kişi için 56 bin 752 lira olduğuna dikkati çeken Şenel, çalıştırılan işçi sayısının 5 ve üzerinde olması halinde ücret dahil her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

amasya, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK'dan Kayıt Dışı İstihdama Karşı Uyarılar - Son Dakika

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