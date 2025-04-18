SGK'dan Yemek Kartı İddialarına Yalanlama - Son Dakika
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SGK'dan Yemek Kartı İddialarına Yalanlama

SGK, yemek kartlarının market alışverişine sınır getirildiği iddialarını yalanladı.

18.04.2025 17:22
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(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "yemek kartlarının market alışverişi kullanımına limit getirildiği" iddialarının doğru olmadığını, bu konuda yeni bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

Bazı internet haber sitelerinde, yemek kartlarının market alışverişi kullanımında yeni bir limit getirildiği iddiaları yer aldı. Buna göre, yemek kartlarıyla yapılan market alışverişlerinin toplamı belirlenen üst sınır limiti aşamayacak.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, SGK'nın konuyla ilgili yeni bir çalışması bulunmuyor. Söz konusu iddiaya ilişkin kurum yetkilisi, "Yalanlama geçeceğiz. Zaten yapılan düzenlemeyi biz zamanında açıkladık. Şu an yeni bir düzenleme yok. Haber, manipülasyon içeriyor" dedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasının doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının başı itibarıyla yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL'lik tutarın prime tabi tutulmayacağını, ancak bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını duyurmuştur. İşverenlerin, ilgili yemek kartlarıyla alışveriş yapılacak kurumlarla yaptığı anlaşmalara herhangi bir şekilde müdahil olunması söz konusu değildir. Dolayısıyla 2025 yılı başından itibaren yemek/kartı/çeki kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılmasını engelleyen bir düzenleme yapılmamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığının veya SGK'nın konuya ilişkin yeni bir düzenlemesi de bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SGK'dan Yemek Kartı İddialarına Yalanlama - Son Dakika

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