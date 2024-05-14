SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değindi - Son Dakika
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SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değindi

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değindi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değinerek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi. Akbay, sosyal güvenliğin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu belirtti. SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsadığını vurgulayan Akbay, hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verileceğini ifade etti.

14.05.2024 15:53
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalara değinerek, toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini bildirdi.

Akbay, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sosyal güvenliğin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu belirtti.

SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsadığını vurgulayan Akbay, hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verileceğini ifade etti.

Akbay, genel sağlık sigortası sistemine dikkati çekerek, 2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortası kapsamının bugün yüzde 99,3'e ulaştığını ve 2016'da yapılan düzenlenmeyle genel sağlık sigortası priminin tek kaleme indirildiğini kaydetti.

Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarının 2024 için 600 lira olduğunu aktaran Akbay, sağlık sigortasının detayları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Akbay, Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle atılan önemli adımlardan birinin de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanması olduğunu vurguladı.

Kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemine değinen Akbay, "Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akbay, tüm vatandaşları Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi edinmeye davet ederek, sosyal güvenliğin herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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