SGK lösemili çocuklara 7 ayda 7 milyar 431 milyon liralık sağlık desteği sağladı

SGK lösemili çocuklara 7 ayda 7 milyar 431 milyon liralık sağlık desteği sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SGK, lösemili çocukların sağlık harcamaları için bu yılın 7 ayında 7 milyar 431 milyon lira ödedi. Bunun 4 milyar 209 milyon lirası tetkik ve tedavi, 3 milyar 204 milyon lirası ilaç, 18 milyon lirası tıbbi cihaz gideriydi. 112 ilaç da geri ödeme kapsamında karşılandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), lösemili çocukların sağlık harcamaları için bu yılın 7 ayında 7 milyar 431 milyon lira ödeme yaptı.
SGK'den yapılan açıklamada, lösemili çocukların tetkik, tahlil ve tedavi süreçlerine destek verildiği belirtildi.
Açıklamada, yılın 7 ayında tetkik ve tedavi giderleri için 4 milyar 209 milyon lira, ilaçlar için 3 milyar 204 milyon lira, tıbbi cihazlar için 18 milyon lira olmak üzere toplam 7 milyar 431 milyon liralık sağlık harcamasının finansmanının sağlandığı bildirildi.
Ayrıca açıklamada tedavi aşamasında kullanılan 112 ilacın da geri ödeme kapsamında karşılandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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