SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddialarını yalanladı

SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve ücret ödemek durumunda oldukları iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. SGK tarafından yapılan açıklamada, katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinin kanunla belirlendiği ve bu düzenlemelere göre şehit yakınlarından ücret alınmadığı belirtildi.

29.05.2024 17:39
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SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), tasarruf tedbirleri kapsamında şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı haber sitelerinde şehit yakınlarının 'kamuda tasarruf paketi' kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları ifadelerine yer verildiği belirtilerek, "Bazı haber sitelerinde yer alan 'Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları' ifadesi doğru değildir. Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere göre; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre; aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, katılım payı, 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, harp malüllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kamu, Güncel, Son Dakika

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