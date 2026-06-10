SGK ve Ankara Üniversitesi'nden Dil Eğitimi Protokolü

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara Üniversitesi arasında SGK personelinin yabancı dil eğitimine erişimini desteklemek amacıyla "Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, SGK Başkanlık Binası Neşet Ertaş Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, protokolü SGK Başkanı Yunus Elitaş ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar imzaladı.

Elitaş, törende yaptığı konuşmasında, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yabancı dil gelişiminin önemini vurgulayan Elitaş, "Özellikle uzman personelin yabancı dil bilmesinde mevzuatın getirdiği bir zorunluluk var. Personelin kendini geliştirmesini kuruma ve memleketimize bir artı değer olarak görüyoruz. İnşallah imzaladığımız protokol vesilesiyle de bu imkanları artırıp personelimizi de teşvik etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ünüvar da Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) uluslararası akreditasyona sahip üniversiteler bünyesinde bulunan tek yabancı dil öğretim merkezi olduğunu hatırlatarak, "Bizim diplomamız uluslararası bir akreditasyona sahip. Dolayısıyla çok kıymetli bir iş yaptığımızı ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Protokolün 3 yıl süreyle geçerli olacağını belirten Ünüvar, TÖMER bünyesinde yürütülen genel ve özel amaçlı yabancı dil kurslarından SGK personeli ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının yüzde 40 indirimli yararlanabileceğini kaydetti.???????