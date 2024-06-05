SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

05.06.2024 01:20
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ÇALIŞMA ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika
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