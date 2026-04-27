SGK yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti

27.04.2026 07:19
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı ilaç alımlarında şeffaflık ve rekabeti artırmak için yeni bir sisteme geçti. Artık ilaç alımları 'Yurt Dışı Alım Komisyonu' tarafından pazarlık yapılarak 'dinamik alım sistemi' ile gerçekleştirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti. Hastaların tedaviye kesintisiz erişimini güvence altına almayı önceleyen, kamu kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen yeni sistemde, ilaç alımları şeffaf ve rekabet arttırılarak gerçekleştirilecek. Artık ilaç alımı 'Yurt Dışı Alım Komisyonu' tarafından, pazarlık yapılarak 'dinamik alım sistemi' ile yapılacak.

600 milyar TL harcama: 100'e yakın kanser ilacını yurtdışından getirten SGK, 2025 yılında yurtiçi ve yurtdışı toplamda 411,6 milyar TL'lik ilaç harcaması gerçekleştirdi. 2026'da bu rakamın 600 milyar TL'ye ulaşması öngörülüyor. SGK, 2025 yılında ucuz eş değer kaydı ve ilaç fiyat indirimi sonucu toplam 470 bin euro tasarruf sağladı.

Yeni sistemde alımlarda saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanacak. Kişisel tedavi için yurtdışından alınacak ilaçlar, genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişilere tedavilerini aksatmayacak şekilde ulaştırılacak.

Yurtdışı ilaç alımı için Yurt Dışı İlaç Alım Komisyonu kurulacak. Komisyon eksiksiz toplanacak, kararlar oy çokluğuyla alınacak. Komisyon, tahmini ihtiyaç miktarı, bütçe kısıtlamaları, ilaca özel durumlar, ivedilik, geçmiş dönem sarf miktarı gibi kriterleri dikkate alarak ilaç ihtiyaç listesini, süresini ve alım yöntemini belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunacak.

Yurtdışından getirilecek ilaçlar listesinde bulunmayan veya alternatif ilaçları tespit etmek için SGK, piyasa araştırması yapacak. Yurtdışından ilaç temin edecekler için ilaç temin kaynağı listesi oluşturulacak.

Yurtdışından temin edilecek ilaç alımlarında kullanılmak üzere dinamik alım sistemi kurulabilecek. Dinamik alım sistemi, tüm istekli olabileceklerin başvurusuna açık şekilde ve ön yeterlik dokümanında belirlenen yeterlik kriterlerine göre yapılacak ön yeterlik değerlendirmesine dayalı olarak kurulacak. Ön yeterlik değerlendirmesi aşamasında fiyat teklifi sunulmayacak. Ön yeterlik başvurusu 3 kez reddedilen adaylar, aynı takvim yılı içinde aynı beşeri tıbbi ürün için yeniden başvuru yapamayacak. Dinamik alım sisteminde münferit alımlar da yapılabilecek.

İlaç alımında teklifler, fiyat ve varsa fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilecek. Tekliflerin münferit alım dokümanına göre değerlendirilmesi neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile münferit sözleşme imzalanacak. Dinamik alım sistemi kurulmuş olması SGK'ye alım yapma yükümlülüğü getirmeyecek.

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmet alımlarına yönelik gerçekleştirilecek ihalelerde açık ihale usulü ya da pazarlık usulü uygulanacak. Açık ihale usulünde, bütün istekliler teklif verebilirken, pazarlık usulünde, ilan yapılmaksızın SGK tarafından davet edilen istekliler teklifte bulunabilecek.

Beşeri tıbbi ürünler ve bunlara ilişkin hizmetler ilan yapılmaksızın ve Komisyon tarafından gerekli görülecek hallerde teminat alınmaksızın davet edilecek istekliler ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan da temin edilebilecek.

İhalelerde ve dinamik alım sistemi üzerinden gerçekleştirilecek münferit alımlarda, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacak. Yapılan değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verene bırakılacak. Alım sonuçları en geç 15 iş günü içinde Kamu İhale Kurumu'na bildirilecek.

Son Dakika Güncel SGK yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti - Son Dakika

Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

07:15
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
06:53
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
06:33
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
00:13
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti
23:14
İsrail ordusu ateşkesi bozdu Lübnan’da çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 07:30:42.
SON DAKİKA: SGK yurtdışı ilaç alımında yeni düzene geçti - Son Dakika
Advertisement
