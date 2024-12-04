Shandong'da Tahıl Deposu Çöktü

JİNAN, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bir tahıl deposunun iskelesinin çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, eyaletin Jining kentine bağlı Jinxiang ilçesinde salı günü saat 15.00 sularında meydana geldi.
Yerel yetkililer kazanın nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti.
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