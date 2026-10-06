Shanghai\'da 10. Altın Manolya Kukla Sanatı Haftası renkli anlarla başladı

Shanghai'da 10. Altın Manolya Kukla Sanatı Haftası renkli anlarla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in doğusundaki Shanghai'da 10. Altın Manolya Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası pazartesi günü başladı. Etkinlik, "Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temasıyla renkli anlara sahne oldu.
SHANGHAİ, 6 Ekim (Xinhua) -- 10. "Altın Manolya" Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.
"Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temasıyla düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.
Kaynak: Xinhua
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