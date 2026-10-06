Shanghai\'da 10. Altın Manolya Kukla Sanatı Haftası renkli anlarla başladı

SHANGHAİ, 6 Ekim (Xinhua) -- 10. "Altın Manolya" Shanghai Uluslararası Kukla Sanatı Haftası pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shanghai'da başladı.

"Dünyayı Gör, Seni ve Beni Gör, Geleceğin Tadını Çıkar" temasıyla düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu.