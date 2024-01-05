Shanghai\'da Uluslararası Yolcu Sayısı 19,6 Milyonu Aştı

SHANGHAİ, 5 Ocak (Xinhua) -- 2023 yılında Shanghai kentine gelen ve kentten giden uluslararası yolcu sayısı 19,6 milyonu aştı.

Kentin sınır denetim yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu dönemde kentteki iki büyük havalimanı olan Pudong ve Hongqiao üzerinden yaklaşık 19 milyon yolcu Çin'e giriş yahut çıkış yaptı. Bu sayı, ülke genelinde havalimanlarını kullanarak gelen ve giden yolcuların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Kentin sınır denetim istasyonuna göre, Aralık 2023'te umuma mahsus pasaportu bulunan 19.000 Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya vatandaşı, Shanghai üzerinden vizesiz olarak Çin'e giriş yaptı.

Çin'de bu ülkelerin umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına yönelik tek taraflı vize muafiyeti politikası 1 Aralık'ta yürürlüğe girerken, Çin'e seyahatleri kolaylaştırdı.