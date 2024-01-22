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Shanghai'da Yeni Ay Yılı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Shanghai'da Yeni Ay Yılı kutlamaları başladı

Shanghai'daki Yuyuan Bahçesi, Yeni Ay Yılı kutlamaları için yüzlerce zarif, ışıklı fenerle süslendi. Yuyuan Bahçesi fener panayırı, Bahar Festivali kutlamalarının önemli bir parçasıdır ve bu yılki tema antik edebiyattan ilham almaktadır.

Shanghai\'da Yeni Ay Yılı kutlamaları başladı
22.01.2024 - 17:04,
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SHANGHAİ, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Yeni Ay Yılı'na az bir süre kalmışken, Shanghai kentindeki Yuyuan Bahçesi bir kez daha yüzlerce zarif, ışıklı fenerle süslenerek kutlama görünümüne kavuştu.

Yuyuan Bahçesi fener panayırı, Bahar Festivali kutlamaları sırasında Shanghai'da düzenlenen önemli bir kültürel faaliyet olarak öne çıkıyor. Bu yılki tema ise 2023 yılındaki "Dağlar ve Denizler Macerası" temasının devamı niteliğinde. Tema, antik edebiyattaki "Shan Hai Jing (Dağlar ve Denizler Klasiği) eserinden ilham alıyor.

Kaynak: Xinhua
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