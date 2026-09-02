Shanghai'daki 48. Dünya Beceri Yarışması'na 20 gün kala metro tanıtımları başladı
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması için geri sayım başladı ve yarışmaya 20 gün kaldı. Metro istasyonları tanıtım görselleri, maskot ve stantlarla donatılarak yolculara yarışmanın tanıtımı yapılıyor.
SHANGHAİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya 20 gün kala tanıtım görselleriyle donatılan metro, maskot ve tanıtım stantları da istasyonlarda yolcularla buluşuyor.
Kaynak: Xinhua
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