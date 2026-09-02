Shanghai\'daki 48. Dünya Beceri Yarışması\'na 20 gün kala metro tanıtımları başladı

SHANGHAİ, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 48. Dünya Beceri Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya 20 gün kala tanıtım görselleriyle donatılan metro, maskot ve tanıtım stantları da istasyonlarda yolcularla buluşuyor.