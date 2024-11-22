Shanxi'de Taş Oymalar Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika
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Shanxi'de Taş Oymalar Kışa Hazırlanıyor

Shanxi\'de Taş Oymalar Kışa Hazırlanıyor

Qinxian'daki müze, tarihi Budist heykellerle kış mevsimine tanıklık ediyor.

22.11.2024 16:08
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TAİYUAN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'de kış kendini hissettirmeye başlarken ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Qinxian ilçesinde bulunan Nannieshui Taş Oyma Müzesi'ndeki bin yıllık taştan oyma heykeller bir başka mevsim değişikliğine tanıklık etmeye hazırlanıyor.

Müze, genel olarak 1957 yılında Qinxian ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan Nannieshui köyünden çıkarılan 2.000'den fazla taş oymaya ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Wei Hanedanlığı'ndaki Yongping döneminin ilk yılından Kuzey Song Hanedanlığı'ndaki Tiansheng dönemine kadar olan sürece ait olan heykeller, Kuzey Wei (386-534), Tang (618-907) ve Song (960-1279) Hanedanlıkları dahil olmak üzere çeşitli dönemlere ait taş oyma sanat eserlerinden oluşuyor.

Taştan oyma heykellerin temaları temel olarak Budist yaşama odaklanırken, Çin halk geleneklerini Batı bölgesinin Budist özellikleriyle bütünleştiriyor. Sayıları on bini bulan eserler, yazılı, münferit, oyma ve Budist tapınağı şeklindeki heykeller olmak üzere dört gruba ayrılıyor.

Müzenin en zengin koleksiyonu, pagoda şeklindeki sütun heykellerden oluşuyor. Bu heykeller genellikle kare blokların dört tarafına nişler yerleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Bu heykeller öncelikle Buda'nın öykülerinden sahneleri ve insan hayatının çeşitli yönlerini tasvir ediyor. Oyuldukları dönemin siyasi, ekonomik, kültürel ve mimari arka planını da yansıtan heykeller, Çin heykeltıraşlık ve sanat tarihinin başyapıtları olarak kabul ediliyor.

1985 yılında kurulan Nannieshui Taştan Oyma Heykeller Müzesi, 1 Ekim 1989 tarihinde halka açıldı. Güneye bakan müze "Qunfogong", "Wanxiangguan" ve "Tongdibeilin" isimli üç binadan oluşuyor. Müze, son yıllarda çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Shanxi'de Taş Oymalar Kışa Hazırlanıyor - Son Dakika

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