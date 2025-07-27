TAİYUAN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir yarı römorklu traktörün minibüsle çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.
Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre kaza cumartesi günü saat 13.55 civarında Hejin kentindeki bir kavşakta meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Shanxi'de Trafik Kazası: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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