Shapiro, Trump'ın Netanyahu'suz hükümetle daha kolay çalışabileceğini söyledi

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Dan Shapiro, Başkan Donald Trump'ın, Binyamin Netanyahu'nun yer almadığı bir İsrail hükümetiyle çalışmasının daha kolay olabileceğini belirtti.

İsrail'de yayın yapan bir radyo programına konuk olan Shapiro, İsrail'in ABD'deki konumunun "eşi benzeri görülmemiş şekilde" gerilediğini ve Başbakan Netanyahu'nun "çözümün parçası olmadığını" ifade etti.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi, Washington yönetiminin Netanyahu'suz bir hükümetle daha iyi çalışabileceği görüşünü paylaştı.

Nisan 2026'da yayımlanan kamuoyu araştırmasına göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüş bildiriyor. Bu oran, 2025'te yüzde 53 seviyesindeydi.

Araştırmaya göre, Demokratlar ve Demokratlara eğilimli bağımsız seçmenler arasında İsrail hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 80'e ulaştı.

Aynı araştırmada, ABD'lilerin yüzde 59'unun Netanyahu'nun dünya meselelerinde doğru kararlar alacağına "az güvendiği" veya "hiç güvenmediği" ortaya çıktı.