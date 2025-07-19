Sheinbaum'dan ABD'nin Sınır Duvarına Sert Tepki

MEKSİKO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin New Mexico eyaletinde sınır duvarının yeni bölümünü inşa etmesini ABD hükümetinin tek taraflı girişimi olarak niteleyerek sert dille eleştirdi.

Sheinbaum, cuma günkü basın toplantısında Meksika'nın projeye hiçbir şekilde dahil olmadığını ve finansmana katkı sağlamadığını vurguladı.

Sheinbaum, "Duvarı kendileri inşa ediyor. Biz duvarı desteklemiyoruz. Güvenli bir sınıra, duvarlarla değil, işbirliği ve koordinasyonla ulaşılır" dedi.

Söz konusu inşaatın tamamen ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla başlatıldığını belirten Sheinbaum, Meksika'nın kalkınmaya dayalı işbirliğini ve ABD'de yaşayan Meksikalılara saygıyı tercih ettiğini vurguladı.

Trump yönetimi bu hafta New Mexico eyaletine bağlı Santa Teresa ile Meksika'nın kuzeyindeki Ciudad Juarez arasında ikincil bir sınır duvarının inşasında yeni aşamaya geçmiş durumda. Proje, 5,5 metrelik eski çitin arkasına yerleştirilen 9,6 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde çelik direklerden oluşuyor.