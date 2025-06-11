Sheinbaum'dan ABD'ye Göçmenlik Reformu Çağrısı

MEKSİKO, 11 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin göçmenlik sorunları baskınlar ve şiddetle değil, özellikle yıllardır ABD'de yaşayan göçmenlerin ülkedeki rolünün farkına varan "kapsamlı göçmenlik reformu" ile çözebileceğini söyledi.

Sheinbaum salı günkü basın toplantısında ABD'nin belgesiz göçmenlere yönelik toplu tutuklama ve sınır dışı etme uygulamalarına karşı olduğunu belirtti.

Birçok Meksikalı ve Latin Amerikalının on yılı aşkın süredir ABD'de yaşadığına ve topluma iyi entegre olduğuna dikkat çeken Sheinbaum, ABD ekonomisinin bu kişilerin işgücü piyasasına katılımına bel bağladığını kaydetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde göçmenlere yönelik baskılara karşı düzenlenen protesto gösterilerine de değinen Sheinbaum, göstericileri barışçıl olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırdı.

"Her zaman yaptığımız gibi şiddet eylemlerinden kaçınmaya ve birbirimize destek olmaya çağırıyoruz" diyen Sheinbaum, protestoların "her zaman barışçıl olması" gerektiğini vurguladı.

"Her daim ABD'de yaşayan Meksikalıları savunma yönünde duruş benimsedik" diyen Sheinbaum, yıllardır ülkede yaşayan göçmenlerin katkısını kabul eden "kapsamlı göçmenlik reformu" çağrısını yineledi.

Kaliforniya'daki göçmenleri hedef alan baskınlar nedeniyle Los Angeles kent merkezinde devam eden protestolar geçen hafta sonu başlamış, yüzlerce gösterici ABD Ulusal Muhafız birlikleriyle çatışmıştı.