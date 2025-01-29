Sheinbaum'dan Google'a Tepki

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MEKSİKO, 29 Ocak (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google Haritalar uygulamasının " Meksika Körfezi'ni" ABD'li kullanıcılar için yeniden adlandıracağını duyurması üzerine açıklamalarda bulundu.

Sheinbaum, salı günkü olağan basın toplantısında, "Bu konuda daha fazla spekülasyon yaratmayalım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın körfezin adını değiştirmeye yönelik son kararnamesinin yalnızca ABD topraklarında geçerli olduğunu belirten Sheinbaum, Meksika ve dünyanın geri kalanında körfezin adının aynı olduğunu belirterek, "Meksika Körfezi, hala Meksika Körfezi'dir" ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde imzaladığı bir dizi kararname kapsamında federal kurumlara harita ve belgelerde "Meksika Körfezi" adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmeleri talimatını vermişti.