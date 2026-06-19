Sheinbaum: Trump'ın İddialarına Cevap Vermedi - Son Dakika
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Sheinbaum: Trump'ın İddialarına Cevap Vermedi

Sheinbaum: Trump\'ın İddialarına Cevap Vermedi
19.06.2026 09:37
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Meksika Başkanı Sheinbaum, Trump'ın G7'deki eleştirilerini ciddiye almadı ve iletişim tarzını değerlendirdi.

MEKSİKO, 19 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 Zirvesi sırasında Meksika ve kendisi hakkında dile getirdiği son iddiaları ciddiye almadığını söyledi.

Trump çarşamba günü Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde, "Meksika'yı tamamen uyuşturucu kartellerinin yönettiği" ve Sheinbaum'un "çok korkak bir kadın olduğu" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Sheinbaum perşembe günü başkent Meksiko'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın söz konusu ifadeleri konusunda polemiğe girmekten kaçındı.

Bunun Trump'ın bu tür ifadeleri ilk kez kullanmadığını belirten Sheinbaum, "Daha önce de bu tarz ifadeler kullanmıştı. Başkan Trump'ın kendine özgü bir iletişim tarzı var. O yüzden her söylediğine takılmamalıyız" diye konuştu.

Meksika hükümetinin suçla mücadele stratejisini savunan ve güvenlik kabinesinin kararlılığını vurgulayan Sheinbaum, Trump'ın bu konuda "yeterince bilgi sahibi olmadığını" ifade etti.

Kasten adam öldürme vakalarında ve diğer şiddet içeren suçlarla ilgili göstergelerdeki düşüşe ilişkin resmi verileri paylaşan Sheinbaum, Meksika'nın egemenliğini tehlikeye atma olasılığı bulunan her türlü önleme karşı olduklarını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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