Shenzhen'de APEC İçin 100 Gün Geri Sayım Başladı
Shenzhen, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı için geri sayımı başlattı ve şehir süslemelerle donatıldı.
SHENZHEN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kenti, pazartesi günü 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı için 100 günlük geri sayımı başlattı. Kentin çeşitli noktaları, etkinlik kapsamında tanıtım panoları, açık hava afişleri, süslemeler ve enstalasyonlarla donatıldı.
Kaynak: Xinhua
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