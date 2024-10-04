Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Dönüyor

Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya\'ya Dönüyor

Shenzhou-18 taykonotları, Ekim sonunda Dünya'ya dönmek üzere uzay görevlerini tamamlıyor.

04.10.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na göre, Ekim ayı sonunda mürettebatlı Shenzhou-19 uzay aracının fırlatılması ile Shenzhou-18 taykonotlarının Dünya'ya dönmesinin planlandığını belirtti.

Ajansın bu hafta açıklanan Ekim ayı görev planına göre, Çin'in yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nda bulunan Shenzhou-18 mürettebatı altı aylık uzay görevlerini tamamlayarak dönüş yolculuğuna başlayacak.

Shenzhou-18 mürettebatı, Ye Guangfu, Li Cong ve Li Guangsu olmak üzere üç erkek taykonottan oluşuyor. Mürettebat 25 Nisan'da uzaya gönderilmişti.

Shenzhou-18 mürettebatı, bir haftalık Ulusal Gün tatilinde düzenli bir iş-yaşam dengesi kurmaya çalışıyor. Ancak, bilimsel deneyler, veri toplama, yeni mürettebatın gelişine hazırlık ve devir teslim çalışmaları gibi yoğun iş yükü mürettebatın zamanının büyük bir bölümünü alıyor.

Çin Medya Grubu tarafından yayımlanan son görüntülere göre, Shenzhou-18'in üç taykonotu uzay istasyonunda yeni ekiple yapılacak buluşma için duydukları heyecanı dile getirdi.

Yeni ekip için odaları temizleyip "kavuşma yemeği" hazırlayacaklarını ifade eden taykonotlar, böylece onların kendilerini evlerinde hissetmelerine yardımcı olacaklarını belirttiler.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas Madencilik’te neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas Madencilik'te neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
21:39 Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
21:25 ’İş güvenliği nerede’ dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi 'İş güvenliği nerede' dedirten o depo, yürekleri ağza getirdi
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
21:08 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 14:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Shenzhou-18 Mürettebatı Dünya'ya Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement