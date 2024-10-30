Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla Fırlatıldı

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.
Çin, Çarşamba günü Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, aralarında ülkenin ilk kadın uzay mühendisinin de bulunduğu üç astronotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi.
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