Shenzhou-19 Uzay Aracı Başarıyla Fırlatıldı

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JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracının başarılı şekilde fırlatıldığını duyurdu.

Çin, Çarşamba günü Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracını fırlatarak, aralarında ülkenin ilk kadın uzay mühendisinin de bulunduğu üç astronotunu 6 aylık bir görev için yörüngedeki uzay istasyonuna gönderdi.