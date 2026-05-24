Shenzhou-23 Görevinde Uzay Enkazına Karşı Güçlendirme

JİUQUAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo, pazar günü fırlatılması planlanan Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracının gözlem pencerelerinin uzay enkazlarına karşı korumasının güçlendirildiğini ve uzay aracının bu tür tehditlere karşı direncinin artırıldığını söyledi.

Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülünün görüş penceresi görev sırasında uzay enkazı kaynaklı olduğu düşünülen bir darbe almıştı. Söz konusu güçlendirme kararı bu olayın ardından geldi.

Shenzhou-20'nin üç astronotu, 14 Kasım 2025'te Shenzhou-21 uzay aracıyla güvenli şekilde Dünya'ya dönmüştü. Çin, 25 Kasım'da ise yörüngedeki Shenzhou-21'in üç astronotunu geri getirmek amacıyla Shenzhou-22 uzay aracını fırlatmıştı.

Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülü, 19 Ocak'ta Çin'in kuzeyindeki bir iniş sahasına mürettebatsız olarak güvenli iniş gerçekleştirmişti.

Zhang, cumartesi günkü basın toplantısında, Çin'in insanlı uzay programının bu ilk acil fırlatma görevinin sadece 20 gün içinde tamamlandığına dikkat çekerek, bu görevin gelecekteki görevler için çok değerli tatbiki deneyimler sunduğunu ifade etti.

Zhang, her görev için, fırlatılacak uzay aracı-roket kombinasyonuna ek olarak bir başka kombinasyonun da yedekte hazır bekletilmesini öngören "sürekli yedekleme" stratejisinin geçerliliğinin, bu görevle tam olarak doğruladığını vurguladı.

Bu strateji kapsamında beklenmedik acil durumlarda kaynakların hızla seferber edildiğini, mürettebatın geri dönüşü ve acil fırlatma planlarının hazırlandığını ve yedek uzay aracının uzay istasyonuna kenetlenmesiyle astronotların başarıyla geri getirildiğini ifade eden Zhang, bunun uzun vadeli uzay istasyonu operasyonlarına yönelik stratejinin etkinliğini kanıtladığını ve uluslararası acil durum müdahalesine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Zhang, görev sayesinde uzay enkazı riskleri ve yörüngede koruma gereklilikleri konusundaki anlayışın daha da derinleştiğini ifade etti.